Все российские военные вернутся с учений "Запад-2017" в Белоруссии до конца месяца

Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьерыСпорт 21 сентября, 17:25
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрываПроисшествия 21 сентября, 17:06
Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с ИраномМеждународная панорама 21 сентября, 17:02
Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭТранспорт 21 сентября, 17:01
Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборовМеждународная панорама 21 сентября, 17:01
Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ногиСпорт 21 сентября, 17:01
Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефонОбщество 21 сентября, 17:00
На Абалкинских чтениях обсудили изменения индустриального ландшафта под влиянием санкцийНовости партнеров 21 сентября, 16:58
Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 16:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Участники совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" до 30 сентября возвратятся в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.
"До 30 сентября все подразделения Беларуси и России, принимавшие участие в учениях, возвратятся в места постоянной дислокации", - отметили в оборонном ведомстве.
По данным пресс-службы, в четверг первые эшелоны российских участников учений убывают на территорию РФ. "В настоящее время осуществляется погрузка вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт", - уточнили в Минобороны республики.
В среду в Белоруссии завершились совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России. Они проходили с 14 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В маневрах было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе входящих в состав НАТО.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подразделения Вооруженных сил двух стран, участвовавшие в маневрах, выполнили все поставленные перед ними задачи.