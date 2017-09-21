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Все российские военные вернутся с учений "Запад-2017" в Белоруссии до конца месяца

Международная панорама
21 сентября, 16:50 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, сентября. /ТАСС

Первые эшелоны российских участников учений отправятся на территорию РФ 21 сентября

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МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Участники совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" до 30 сентября возвратятся в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.

"До 30 сентября все подразделения Беларуси и России, принимавшие участие в учениях, возвратятся в места постоянной дислокации", - отметили в оборонном ведомстве.

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По данным пресс-службы, в четверг первые эшелоны российских участников учений убывают на территорию РФ. "В настоящее время осуществляется погрузка вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт", - уточнили в Минобороны республики.

В среду в Белоруссии завершились совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России. Они проходили с 14 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В маневрах было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе входящих в состав НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подразделения Вооруженных сил двух стран, участвовавшие в маневрах, выполнили все поставленные перед ними задачи.

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