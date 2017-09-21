США благодарны России и Китаю за поддержку резолюции СБ ООН по КНДР

Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьерыСпорт 21 сентября, 17:25
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрываПроисшествия 21 сентября, 17:06
Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с ИраномМеждународная панорама 21 сентября, 17:02
Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭТранспорт 21 сентября, 17:01
Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборовМеждународная панорама 21 сентября, 17:01
Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ногиСпорт 21 сентября, 17:01
Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефонОбщество 21 сентября, 17:00
На Абалкинских чтениях обсудили изменения индустриального ландшафта под влиянием санкцийНовости партнеров 21 сентября, 16:58
Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 16:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 сентября. Вашингтон благодарен Москве и Пекину за поддержку резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна. Об этом в четверг в эфире телеканала Fox News заявил вице-президент США Майкл Пенс.
"Мы благодарны Китаю и России за то, что они поддержали резолюцию в СБ ООН", - сказал он.
"Но, честно говоря, и президент [США Дональд] Трамп ясно дал это понять, Китай должен сделать больше, намного больше. Мировому сообществу необходимо сделать больше. Нам не нужен военный конфликт", - добавил Пенс.
По словам вице-президента, на его встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, состоявшейся в среду, китайской стороне "было ясно дано понять", что США ожидают более активных усилий от Пекина по урегулированию кризиса вокруг КНДР.
СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.