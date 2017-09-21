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США благодарны России и Китаю за поддержку резолюции СБ ООН по КНДР

Международная панорама
21 сентября, 16:57 UTC+3 ТАСС

При этом вице-президент США Майкл Пенс дал понять, что администрация Белого дома ожидает от Китая гораздо больше усилий для решения кризиса вокруг КНДР

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ТАСС, 21 сентября. Вашингтон благодарен Москве и Пекину за поддержку резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна. Об этом в четверг в эфире телеканала Fox News заявил вице-президент США Майкл Пенс.

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"Мы благодарны Китаю и России за то, что они поддержали резолюцию в СБ ООН", - сказал он.

"Но, честно говоря, и президент [США Дональд] Трамп ясно дал это понять, Китай должен сделать больше, намного больше. Мировому сообществу необходимо сделать больше. Нам не нужен военный конфликт", - добавил Пенс.

По словам вице-президента, на его встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, состоявшейся в среду, китайской стороне "было ясно дано понять", что США ожидают более активных усилий от Пекина по урегулированию кризиса вокруг КНДР.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

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Персоны
Ван И Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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