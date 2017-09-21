Премьер Финляндии: диалог между РФ и ЕС необходим, несмотря на санкции

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Диалог между Россией и ЕС необходим, несмотря на санкции в отношении Москвы. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.
"Украинский конфликт отражается на взаимоотношениях между Европейским Союзом и Россией. Эти взаимоотношения зависимы от развития ситуации в зоне этого конфликта. Несмотря на санкции, Россия и Евросоюз являются соседями, и сотрудничество во многих секторах находится в интересах каждой стороны. Постоянный диалог играет очень важную роль", - указал премьер-министр Финляндии.