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Дейнего: Киев блокировал работу группы по безопасности, не желая обсуждать разведение сил

Международная панорама
21 сентября, 17:02 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 21, сентября. /ТАСС

Представленная ЛНР модель разведения четко соответствует плану, согласованному лидерами стран нормандского формата, отметил представитель провозглашенной Луганской народной республики

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ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Представители Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 20 сентября в Минске всячески избегали обсуждения вопроса о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом в четверг заявил уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

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"На прошлой встрече мы предоставили свои предложения с картами, с координатами и так далее. Абсолютно все было предложено: какие два этапа, как мы это видим для своей стороны, определились с ключевыми позициями по подходу к этой двухэтапной организации и ожидали ответа украинской стороны, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Украинская сторона пошла на то, чтобы просто заблокировать нормальное проведение заседания рабочей группы, видимо, потому, что в этом вопросе они не могут показать европейским партнерам свое явное нежелание, а иного сказать они не могут".

Дейнего добавил, что модель разведения, представленная ЛНР на заседании подгруппы, четко соответствует плану, согласованному лидерами стран нормандского формата. "Нами были внесены конкретные предложения в соответствии с той моделью, которую предложила нам "нормандская четверка", - это двухэтапное разведение, если мы не можем договориться и провести это дело в один этап, как это было реализовано и в Золотом, и в Петровском", - добавил полпред.

Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, России, ОБСЕ, а также главами ЛНР и ДНР в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (оба в ЛНР) и Петровского (провозглашенная Донецкая народная республика). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. У Станицы Луганской отвод многократно срывался.

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