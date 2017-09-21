СМИ: Турция приступила к вводу военной техники в Сирию

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АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Турция приступила к вводу в Сирию военной техники, которая будет задействована в обеспечении безопасности в зоне деэскалации в Идлибе.
Об этом сообщила в четверг газета Yeni Akit.
Издание опубликовало фотографии грузовиков с военной техникой, которые пересекают пограничный пункт Джильвегезю. После этого, по данным газеты, они остановились в буферной зоне и ожидают команды для дальнейших действий.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.
В середине сентября газета Yeni Safak написала о том, что Турция и так называемая Свободная сирийская армия намерены отправить 25 тысяч бойцов для обеспечения безопасности в зоне деэскалации в провинции Идлиб.