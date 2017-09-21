Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Латвии назвало учения "Запад-2017" отработкой блокады стран Балтии

Международная панорама
21 сентября, 17:12 UTC+3 РИГА РИГА 21, сентября. /ТАСС

В то же время глава ведомства Раймондс Бергманис отметил, что планируется проанализировать маневры

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис считает, что в ходе учений "Запад-2017" отрабатывались сценарии блокады Балтийского региона.

Такое мнение он высказал в четверг агентству LETA.

"Оценивая общую картину, по-моему, отрабатывались многие элементы блокады Балтийского региона", - заявил он. Министр добавил, что его ведомство еще только планирует провести анализ белорусско-российских учений, и призвал не спешить с выводами.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и на трех полигонах в России. В них были задействованы до 12,7 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из состава НАТО.

Смотрите также

Президент Литвы: РФ отрабатывает сценарии нападения на западные страны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стратегические учения "Запад-2017"
Страны
Латвия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернета
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
2
Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
6
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
7
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама