Минобороны Латвии назвало учения "Запад-2017" отработкой блокады стран Балтии

РИГА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис считает, что в ходе учений "Запад-2017" отрабатывались сценарии блокады Балтийского региона.

Такое мнение он высказал в четверг агентству LETA.

"Оценивая общую картину, по-моему, отрабатывались многие элементы блокады Балтийского региона", - заявил он. Министр добавил, что его ведомство еще только планирует провести анализ белорусско-российских учений, и призвал не спешить с выводами.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и на трех полигонах в России. В них были задействованы до 12,7 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из состава НАТО.