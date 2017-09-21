Пенс: международное сообщество потребует от Ирана прекратить "дестабилизирующие действия"

Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьерыСпорт 21 сентября, 17:25
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрываПроисшествия 21 сентября, 17:06
Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с ИраномМеждународная панорама 21 сентября, 17:02
Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭТранспорт 21 сентября, 17:01
Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборовМеждународная панорама 21 сентября, 17:01
Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ногиСпорт 21 сентября, 17:01
Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефонОбщество 21 сентября, 17:00
На Абалкинских чтениях обсудили изменения индустриального ландшафта под влиянием санкцийНовости партнеров 21 сентября, 16:58
Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 16:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество потребует от Ирана и других "режимов-изгоев" прекратить свою дестабилизирующую активность, включая поддержку террористов, и американский президент Дональд Трамп также намерен сделать это. С таким заявлением выступил в четверг в интервью телеканалу CBS вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.
Ранее Трамп сообщил, что принял решение насчет соглашения по ядерной программе Ирана, но объявит о нем позже. "Я думаю, президент Трамп еще до [сессии] Генеральной Ассамблеи ООН очень ясно выразил свое мнение об иранской сделке, он считает ее ничем иным, как позором. На самом деле передача $1,7 млрд наличными главному спонсору терроризма была ужасной идеей", - отметил заместитель главы вашингтонской администрации.
Он указал на то, что "есть техническое выполнение [соглашения], но есть также дух соглашения". По словам вице-президента, Трамп глубоко обеспокоен сделкой и объявит о своем решении тогда, когда посчитает целесообразным. "В конце концов нам как международному сообществу нужно будет вместе потребовать, чтобы эти режимы-изгои, включая Иран, прекратили свои усилия по дестабилизации, отказались от поддержки действий террористов. Президент определенно нацелен сделать это", - резюмировал Пенс.
Тегеран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 6 января 2016 года было объявлено о начале его реализации. В частности, этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.