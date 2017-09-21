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Трамп призвал Великобританию усилить давление на КНДР

Международная панорама
21 сентября, 17:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, сентября. /ТАСС

Президент США также обсудил с Терезой Мэй дальнейшие шаги в рамках выполнения ядерного соглашения с Ираном

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в среду призвал Лондон усилить давление на КНДР. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп попросил Соединенное Королевство усилить давление на Северную Корею, чтобы добиться ее денуклеаризации", - отметили представители администрации.

Кроме того, Трамп и Мэй "обсудили способы по прекращению дестабилизирующего влияния в Сирии и Ираке", а также дальнейшие шаги в рамках выполнения ядерного соглашения с Тегераном.

Лидеры обеих стран обменялись мнениями о том, как улучшить сотрудничество Лондона и Вашингтона в сфере борьбы с терроризмом, в том числе с распространением экстремистских идей в интернете. В завершение Мэй проинформировала Трампа о том, как протекает процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
Темы
Brexit Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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