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Трамп на встрече с Порошенко заявил, что видит прогресс на Украине

Международная панорама
21 сентября, 17:58 дата обновления: 21 сентября, 19:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

По словам американского лидера, "нельзя сказать, что жизнь на Украине легче всего", но ситуация там "становится все лучше и лучше с каждым днем"

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Украина достигла значительного прогресса, все больше компаний хотят там работать. Об этом в четверг заявил президент США Дональд Трамп на проходящей в Нью-Йорке встрече с украинским лидером Петром Порошенко, ее трансляция шла на странице американского лидера в Facebook.

"С тех пор, как мы встретились с вами в Белом доме, вы на самом деле добились значительного прогресса", - сказал Трамп. По его словам, "нельзя сказать, что жизнь на Украине легче всего", но ситуация там "становится все лучше и лучше с каждым днем".

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"Компании приходят на Украину, они видят там огромный потенциал", - добавил президент США.

"Я правда считаю, что наше сотрудничество в сферах безопасности и обороны при вашем руководстве очень быстро приносит важные результаты. Во-вторых, серьезно улучшилось наше экономическое сотрудничество", - со своей стороны отметил Порошенко. Он сообщил, что товарооборот между Украиной и США вырос в 2,5 раза. "Это показатель того, что мы приветствуем американские компании и создаем сотни тысяч рабочих мест на Украине и в США", - утверждал он.

Главе украинского государства был задан вопрос о том, хотел бы ли он получать больше военной помощи от Вашингтона. "У нас замечательное сотрудничество с Соединенными Штатами в оборонном секторе и сфере безопасности. Определенно. И мы очень этим удовлетворены", - сказал Порошенко.

Уже на протяжении нескольких лет США поставляют Украине различные нелетальные средства для их применения в зоне конфликта с провозглашенными республиками. Поставки включают в себя радары, средства коммуникации, медикаменты, а также бронетехнику. При этом Конгресс регулярно выделяет Пентагону средства на предоставление Киеву вооружений оборонительного характера.

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Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
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