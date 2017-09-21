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Спецпосланник КНР: Пекин не видит необходимости в создании Контактной группы по Сирии

Международная панорама
21 сентября, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Се Сяоянь отметил, что "Китай открыт любым предложениям, которые будут способствовать сирийскому урегулированию"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пекин не уверен в необходимости создания международной Контактной группы по Сирии. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь.

"У нас уже есть механизмы - переговорная площадка в Астане, в Женеве, МГПС (Международная группа поддержки Сирии), также сирийская проблематика обсуждается в Совбезе ООН. Мы должны в полной мере задействовать потенциал уже существующих переговорных площадок", - сказал он.

В то же время он отметил, что "Китай открыт любым предложениям, которые будут способствовать сирийскому урегулированию".

Президент Франции Эмманюэль Макрон в середине июля на встрече в Париже с главой США Дональдом Трампом сообщил, что Париж и Вашингтон предлагают сформировать международную Контактную группу, которая займется сопровождением послевоенной стабилизации в Сирии, поддерживая соответствующие действия ООН. В конце августа Макрон заявил, что группа начнет свою деятельность во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

В среду замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов заявил ТАСС, что Россия не возражает против предложения Франции о контактной группе по Сирии, но не ясно, насколько данный формат целесообразен.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве
Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль Гатилов, Геннадий Михайлович
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