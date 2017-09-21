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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. США определились со стратегией развития отношений с Россией. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала CNN помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.
"Мы разработали для президента стратегию того, как нам вести дела с Россией", - отметил он, добавив, что администрация ставит перед собой три цели. "Во-первых, нам нужно будет противостоять их [россиян] дестабилизирующему поведению, - заявил Макмастер. - Во-вторых, мы хотим избежать конфликта с Россией. Это обладающая ядерным оружием страна".
"Как вы знаете, мы вели продолжительную холодную войну с Советским Союзом. Мы хотим избежать дальнейших конфликтов. И мы должны держать это в уме при взаимодействии с Россией в тех или иных сферах", - сказал он.
"В-третьих, мы хотим определить те области сотрудничества, где мы могли бы вместе с Россией работать, исходя из взаимных интересов, - продолжил помощник президента. - Нам следует совместно работать в определенных ключевых областях".
Макмастер в качестве примера подобного сотрудничества привел ситуацию в Сирии. "Есть ряд крупных проблем, при решении которых мы могли бы воспользоваться помощью России", - подчеркнул он.
"Мы видели сообщения прессы, кажется, сегодня, о том, что Россия могла по морю доставлять грузы северокорейцам, - отметил Макмастер. - Это не в их [россиян] интересах. Нам нужно найти сферы сотрудничества с Россией, даже если мы противостоим их дестабилизирующему поведению".