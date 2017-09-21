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США определились со стратегией развития отношений с Россией

Международная панорама
21 сентября, 19:03 дата обновления: 21 сентября, 19:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, сентября. /ТАСС

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что Америка хочет избежать дальнейших конфликтов

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Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. США определились со стратегией развития отношений с Россией. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала CNN помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Мы разработали для президента стратегию того, как нам вести дела с Россией", - отметил он, добавив, что администрация ставит перед собой три цели. "Во-первых, нам нужно будет противостоять их [россиян] дестабилизирующему поведению, - заявил Макмастер. - Во-вторых, мы хотим избежать конфликта с Россией. Это обладающая ядерным оружием страна".

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"Как вы знаете, мы вели продолжительную холодную войну с Советским Союзом. Мы хотим избежать дальнейших конфликтов. И мы должны держать это в уме при взаимодействии с Россией в тех или иных сферах", - сказал он.

"В-третьих, мы хотим определить те области сотрудничества, где мы могли бы вместе с Россией работать, исходя из взаимных интересов, - продолжил помощник президента. - Нам следует совместно работать в определенных ключевых областях".

Макмастер в качестве примера подобного сотрудничества привел ситуацию в Сирии. "Есть ряд крупных проблем, при решении которых мы могли бы воспользоваться помощью России", - подчеркнул он.

"Мы видели сообщения прессы, кажется, сегодня, о том, что Россия могла по морю доставлять грузы северокорейцам, - отметил Макмастер. - Это не в их [россиян] интересах. Нам нужно найти сферы сотрудничества с Россией, даже если мы противостоим их дестабилизирующему поведению".

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Персоны
Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
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