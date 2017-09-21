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Лидер Южной Кореи призвал КНДР отказаться от ядерного оружия и начать мирный диалог

Международная панорама
21 сентября, 19:07 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС

Хотелось бы, чтобы Пхеньян сам выбрал путь, ведущий к миру, подчеркнул Мун Чжэ Ин

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. КНДР должна сама отказаться от ядерного оружия и начать мирный диалог, который приведет ее на путь развития и процветания.

Об этом заявил в четверг президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с трибуны сессии Генассамблеи ООН.

"Хотелось бы, чтобы Северная Корея сама выбрала путь, ведущий к миру, и начала переговоры о ситуации на полуострове", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он также призвал ООН сыграть более активную роль в урегулировании нынешней конфликтной ситуации в регионе. "Необходимо, чтобы ООН вела поиск фундаментального решения, которое положило бы конец порочному кругу провокаций и санкций", - заметил южнокорейский лидер.

Он также напомнил, что Сеул не стремится к развалу или поглощению КНДР. "Все наши стремления направлены на предотвращение войны и сохранение мира. И поэтому мы должны контролировать ситуацию вокруг северокорейской ядерной программы, но при этом так, чтобы не нагнетать напряженность и не допустить того, чтобы случайная стычка военных уничтожила мир", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Президент заявил, что Республика Корея и международное сообщество "будут готовы помочь Северу сразу же, как только он примет решение выбрать правильную сторону".

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
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Мун Чжэ Ин
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