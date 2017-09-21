США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. США полностью поддерживают идею размещения миротворческого контингента ООН на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом.
"Важно, что США полностью поддержали предложения, озвученные нами еще в 2015 году, относительно размещения миротворцев ООН с мандатом СБ ООН, включая неконтролируемый участок украино-российской границы", - сказал Порошенко.
По его словам, стороны подтвердили, что их совместная цель - "деоккупация, возобновление суверенитета и принесение мира на украинскую землю".
Кроме того, стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, а также взаимодействия в военной сфере, сказал президент. "Встреча была чрезвычайно продуктивная, мы ощутили настоящее плечо нашего друга и партнера", - сказал Порошенко.