США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. США полностью поддерживают идею размещения миротворческого контингента ООН на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом.

"Важно, что США полностью поддержали предложения, озвученные нами еще в 2015 году, относительно размещения миротворцев ООН с мандатом СБ ООН, включая неконтролируемый участок украино-российской границы", - сказал Порошенко.

По его словам, стороны подтвердили, что их совместная цель - "деоккупация, возобновление суверенитета и принесение мира на украинскую землю".

Кроме того, стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, а также взаимодействия в военной сфере, сказал президент. "Встреча была чрезвычайно продуктивная, мы ощутили настоящее плечо нашего друга и партнера", - сказал Порошенко.