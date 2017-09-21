Трамп объявил о расширении полномочий властей США по введению санкций против КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Американский Минфин получил дополнительные полномочия по введению санкций в отношении КНДР.

Об этом заявил в четверг в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Сегодня я объявляю о новом исполнительном указе, который серьезно расширит наши полномочия, направленные против лиц, компаний и финансовых институтов, финансирующих или способствующих торговле с Северной Кореей", - сказал глава Белого дома. По его словам, разработка КНДР ядерного оружия и баллистических ракет - "это огромная угроза для мира и безопасности". "Неприемлемо, что другие финансово поддерживают этот преступный режим-изгой", - отметил Трамп.

Он пояснил, что его новый исполнительный указ позволит "отрезать источники дохода", благодаря которым Пхеньян получает средства на разработку "самых смертоносных вооружений из всех, что известны человечеству". Новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги. Кроме того, Минфин получит право вводить ограничения против партнеров Пхеньяна в многих других сферах. Эти меры также призваны нарушить почтовое и грузовое сообщение КНДР с другими странами.

Трамп отметил, что цель США - полная денуклеаризация КНДР. При этом он по-прежнему не исключает возможности переговоров с Пхеньяном.

По словам лидера США, ЦБ Китая отдал указания банкам страны прекратить ведение бизнеса с КНДР. "Центральный банк Китая отдал указания другим банкам - [в КНР] крупная банковская система - немедленно прекратить ведение бизнеса с Северной Кореей, это произошло только что", - сказал глава Белого дома.