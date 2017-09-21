Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Анатолийское агентство опубликовало в разделе "Инфографика" информацию о способностях российской системы С-400 поражать воздушные цели на примере военных самолетов США и НАТО.

Ссылку на соответствующий материал агентство разместило в четверг на своей странице в Twitter.

В первую очередь агентство указывает, что системы способны взять на прицел потенциального врага на расстоянии в 600 км, а поразить цель на расстоянии в 400 км. При этом ракета способна развить скорость в 4,8 км/с. Агентство также приводит перечень самолетов и ракет, которые С-400 может уничтожить. В их число включены стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-1 Lancer, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, а также крылатые ракеты типа Tomahawk и баллистические ракеты.

Между тем в социальных сетях пользователи начали критиковать Анатолийское агентство и обвинять в том, что оно занимается рекламой российской системы. "Новостное агентство намекает, что Турция приобретает С-400 для того, чтобы сбивать самолеты НАТО", - говорит один из комментаторов публикации. "Турецкое государственное агентство Anadolu хвастается покупкой у России С-400, показывая эффективность систем против военной авиации НАТО и США", - пишет на странице в Twitter турецкий журналист Абдуллах Бозкурт.

[INFOGRAPHIC] Versatility of S-400 missile defense https://t.co/zbQPudPx2g pic.twitter.com/PkevdG9y2A — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 21 сентября 2017 г.

Покупка С-400

Несмотря на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что каждая страна - участница альянса вправе самостоятельно решать, какие системы вооружения закупать, тема приобретения Турцией С-400 у России создала серьезную напряженность в отношениях между республикой и Соединенными Штатами.

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12 сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт, и он готовится к исполнению.

После этого официальный представитель Пентагона Джонни Майкл заявил ТАСС, что США недовольны решением Анкары. Ранее опасения в отношении соглашения также высказал министр обороны США Джеймс Мэттис. В ответ на позицию Вашингтона турецкий лидер неоднократно говорил, что если Турция не может купить вооружение у США и НАТО, то республика будет "самостоятельно принимать меры в обеспечении собственной безопасности".