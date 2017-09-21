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Пентагон не стал комментировать заявление Минообороны РФ о поддержке США боевиков у Идлиба

Международная панорама
21 сентября, 20:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, сентября. /ТАСС

Официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" отметил, что США продолжат воевать с "Исламским государством"

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Пентагон отказался комментировать заявление Министерства обороны России о поддержке Соединенными Штатами экстремистов в районе сирийского города Идлиб.

"Мы говорим о разгроме ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"), и я не знаю, о каких комментариях вы говорите. Поэтому я не собираюсь размышлять над этим вопросом", - заявил в четверг на брифинге полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

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"Мы будем воевать с ИГИЛ, как мы и делали. И мы продолжим добиваться в этом успеха", - добавил Диллон.

Позиция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль солидарен с Минобороны в оценке роли США у Идлиба. "Она (оценка произошедшего Кремлем - прим. ТАСС) не может быть отличной от того, что было заявлено Министерством обороны, поэтому все сказанное не нуждается в дополнительных комментариях", - заявил Песков журналистам. Он подтвердил, что об инциденте у Идлиба было своевременно доложено президенту России Владимиру Путину.

В среду начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация) развернули днем ранее широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в зоне деэскалации "Идлиб", чтобы сорвать успешное продвижение правительственных войск под Дейр-эз-Зором. По словам Рудского, эта атака была инициирована спецслужбами США, ее отбили.

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