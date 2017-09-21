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Генсек НАТО сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию вокруг КНДР

Международная панорама
21 сентября, 20:36 UTC+3 ООН, 21 сентября./ТАСС

Встреча состоялась на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг КНДР. Встреча состоялась на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Говорили об Афганистане, а также обсуждали тематику нераспространения ядерного оружия, включая ситуацию вокруг КНДР", - сказал Столтенберг.

15 сентября Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над японским островом Хоккайдо, рухнула в воды Тихого океана примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года (два из них - в этом году), когда запущенная Пхеньяном ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии.

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Персоны
Столтенберг, Йенс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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