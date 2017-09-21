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РФ и коалиция США обсудили расширение мер предотвращения инцидентов в Сирии

Международная панорама
21 сентября, 21:20 UTC+3 ВАШИНГТОН 21, сентября. /ТАСС

Официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" пояснил, что стороны провели встречу на "генеральском уровне в последние пару дней"

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие России и коалиции во главе с США встретились "лицом к лицу <...> в последние пару дней", чтобы скорректировать и расширить меры по предотвращению инцидентов между ними в Сирии. Об этом сообщил в четверг на брифинге полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

"Военные должностные лица коалиции и России встретились лицом к лицу на этой неделе, чтобы скорректировать и расширить меры по предотвращению конфликтов. В ходе этих дискуссий подчеркивалась необходимость обмениваться графическими данными и сведениями о районах проведения операций, чтобы гарантировать предотвращение случайных ударов или других возможных трений, отвлекающих внимание от разгрома ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство")", - заявил Диллон.

"Мы продолжим предпринимать усилия по деконфликтации с россиянами на всех уровнях, чтобы гарантировать, что мы по-прежнему концентрируем внимание на борьбе с ИГИЛ, одновременно защищая коалицию и ее партнерские силы. В этих целях наши партнеры из СДС (вооруженная арабо-курдская оппозиционная коалиция "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС) продолжают свои усилия по зачистке провинции Дейр-эз-Зор к северо-востоку от города Дейр-эз-Зор", - сказал Диллон.

Между тем он не исключил возможности организации и дальнейших подобных контактов с российскими военными. "Я не буду вдаваться в детали <...>, поскольку могут быть встречи в развитие [достигнутых договоренностей] в том же самом месте", - подчеркнул Диллон.

При этом он отказался уточнить, когда именно, и где состоялась прошедшая встреча. Он только пояснил, что стороны провели ее на "генеральском уровне в последние пару дней".

Вместе с тем он признал, что США теперь выступают за выведение взаимодействия ВС России и США в Сирии на новый, более высокий уровень. "Поскольку мы сейчас добрались до Дейр-эз-Зора, это [взаимодействие] нужно поднять на более высокий уровень, должен повыситься уровень [обмена] деталями, требующимися для предотвращения конфликтов", - убежден американский полковник. "Однако, когда речь идет о [таком двустороннем] сотрудничестве, я бы не назвал это, как кто-то характеризовал его в прошлом, "отношениями закадычных друзей". Это профессиональное [взаимодействие] и оно нацелено на недопущение конфликтов [между ВС России и коалиции]", - добавил Диллон.

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