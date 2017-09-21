Правозащитники раскритиковали резолюцию СБ ООН о расследовании преступлений ИГ в Ираке

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Принятая в четверг Советом Безопасности ООН резолюция о расследовании преступлений террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) недальновидна, так как игнорирует массовые правонарушения, совершенные армией страны и международными силами, которые оказывали им поддержку. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), подвергшая документ резкой критике сразу после его принятия.

"Совет Безопасности ООН упустил возможность для реагирования на военные преступления и правонарушения, совершенные всеми сторонами конфликта в Ираке", - говорится в сообщении правозащитников. "Никто не отрицает важность борьбы с повсеместными зверствами ИГ в Ираке, но игнорировать правонарушения иракских и международных сил не только ошибочно, но и недальновидно", - прокомментировала решение Совбеза старший советник HRW по международному правосудию Балкиз Джарра. По ее словам, правосудие "должно восторжествовать для всех людей, чьих близких пытали или убили, чьи дома были сожжены или разбомблены, кто бы ни нес ответственность за это", - сказала она.

Совет Безопасности ранее в четверг единогласно принял резолюцию 2379, предусматривающую создание "беспристрастной, независимой и заслуживающей доверия" следственной группы, которая будет помогать иракским властям расследовать злодеяния ИГ и привлекать экстремистов к судебной ответственности. Эксперты будут собирать и хранить улики, подтверждающие совершение террористами военных преступлений, причастность к геноциду и преступлениям против человечности.

В HRW обратили внимание на положения резолюции, в соответствии с которыми собранные экспертами улики могут использоваться для судебного преследования членов ИГ в судах Ирака и других стран. В соответствии с документом, "любое другое" использование собранных группой улик возможно "по договоренности с правительством Ирака в каждом конкретном случае".

Как утверждают правозащитники, в ходе кампании по освобождению Мосула иракские силы безопасности "безнаказанно подвергали пыткам и казнили тех, кого захватывали в зоне боевых действий", иногда публикуя видеозаписи расправ в социальных сетях, а курдские и иракские ополченцы "массово разрушали частную собственность в районах проживания суннитов, освобожденных от ИГ". По информации HRW, ни одного боевика или солдата не привлекли к ответственности за совершенные правонарушения. В организации отметили, что иракские и курдские силы безопасности, а также шиитское ополчение в прошлом уже нарушали международное гуманитарное право, однако "борьба с ИГ развязала им руки и позволила совершать бесчинства под предлогом борьбы с терроризмом".