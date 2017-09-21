Трюдо признал постыдным отношение разных правительств Канады к коренным народам страны

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Отношение различных канадских правительств к правам коренного населения страны - индейцам - постыдная часть истории Канады. Об этом заявил в четверг канадский премьер-министр Джастин Трюдо на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Правительства Канады не уважали права коренных народов, искореняли их традиции и культуру, и пытались насаждать им колониальный образ жизни, - сказал он. - Мы отказывались от самой идеи того, что эти люди могут жить в условиях достоинства и не дали им внести вклад в развитие Канады. Невозможность целого ряда канадских правительств уважать права коренных народов страны постыдна для нас".
Трюдо также признал, что и в современной Канаде существует "неуважение права многих первых жителей".
По его словам, многие племена индейцев до сих пор живут в резервациях, где нет нормальной питьевой воды, а их женщины нередко становятся объектами насилия.
"Канадцы понимают эту ситуацию и не хотят больше видеть никаких оправданий этому, - заявил премьер-министр. - Сейчас мы хотим примирения с коренным населением - метисами и инуитами". Трюдо отметил, что Оттава, которая многие годы не подписывала декларацию ООН о правах коренных народов, уже сделала это в прошлом году. "Мы готовы ее выполнять и более тесно работать с нашими коренными жителями, чтобы обеспечить им лучшую жизнь", - подчеркнул он.
При освоении Канады европейцами права живших на этой земле индейцев постоянно нарушались. В частности, их выселяли с их земли для строительства железных дорог и городов. Кроме того, здесь были созданы школы-интернаты для детей индейцев, куда их забирали принудительно с целью интеграции в канадское общество.
Многие из них погибали в этих учебных заведениях из-за побоев и болезней.
Современные индейцы требуют от Оттавы и Римской католической церкви, курировавшей эти школы, признания фактов убийств и издевательств над своими предками, а также публичных извинений.