Глава МИД ФРГ с трибуны Генассамблеи ООН подверг критике "национальный эгоизм"

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что принцип национального эгоизма ведет лишь к конфронтации и не должен иметь места в современном мире.
Об этом он заявил в четверг на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Девиз "Наша страна в первую очередь" ведет к большей конфронтации, в конце будут лишь проигравшие", - предупредил Габриэль. "Такое мировоззрение представляет мир как арену, на которой каждый борется друг против друга и продвигает собственные интересы", - отметил он.
В таком мире "право сильного стоит выше силы права", сказал глава МИД. "Нам нужно больше международного сотрудничества и меньше национального эгоизма, а не наоборот", - подчеркнул Габриэль.