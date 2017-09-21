Глава МИД ФРГ с трибуны Генассамблеи ООН подверг критике "национальный эгоизм"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что принцип национального эгоизма ведет лишь к конфронтации и не должен иметь места в современном мире.

Об этом он заявил в четверг на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Девиз "Наша страна в первую очередь" ведет к большей конфронтации, в конце будут лишь проигравшие", - предупредил Габриэль. "Такое мировоззрение представляет мир как арену, на которой каждый борется друг против друга и продвигает собственные интересы", - отметил он.

В таком мире "право сильного стоит выше силы права", сказал глава МИД. "Нам нужно больше международного сотрудничества и меньше национального эгоизма, а не наоборот", - подчеркнул Габриэль.