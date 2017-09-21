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США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР

Международная панорама
21 сентября, 22:23 дата обновления: 21 сентября, 23:00 UTC+3

В указе отмечается, что Вашингтон будет бороться с источниками дохода КНДР, которые Пхеньян направляет на развитие своих ядерной и ракетной программ

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация США вводит 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, которые ранее побывали в КНДР. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома, в котором приводятся пояснения указа президента США Дональда Трампа по ужесточению санкций против Пхеньяна.

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"Указ вводит 180-дневный запрет на посещение США судами и самолетами, которые были в Северной Корее", - отмечается в документе. Запрет касается и перемещения груза с одного судна, посещавшего КНДР в течение 180 дней, на другое.

Постановление также предоставляет полномочия министру финансов США - после консультаций с госсекретарем - вводить санкции в отношении лиц, связанных со сферами "строительства, энергетики, предоставления финансовых услуг, рыболовства, информационных технологий, производства, медицины, горной промышленности, текстиля или транспортной отрасли Северной Кореи; владением, контролем или использованием любого порта в Северной Корее, включая любой морской порт, аэропорт" или контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе страны; а также с импортом и экспортом в КНДР "любых товаров, услуг или технологий".

Белый дом считает, что "провокационные, дестабилизирующие и репрессивные действия и политический курс правительства Северной Кореи представляют постоянную угрозу национальной безопасности, внешней политике, экономике Соединенных Штатов".

В документе подчеркивается, что Вашингтон будет бороться с источниками дохода КНДР, которые Пхеньян направляет на развитие своих ядерной и ракетной программ.

"Мы должны оказывать максимальное давление на Северную Корею с целью продемонстрировать ее руководству, что лучший и единственный путь - вернуться к денуклеаризации [Корейского полуострова]", - отмечается в документе.

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Ранее Трамп подчеркнул, что постановление "позволит Министерству финансов по своему усмотрению вводить санкции против любого иностранного банка, который осознанно проводит или содействует значительным торговым сделкам с Северной Кореей".

"Иностранные банки столкнутся с очевидным выбором: вести бизнес с Соединенными Штатами или содействовать торговле с попирающим законы режимом [лидера Ким Чен Ына] в Северной Корее, - указал американский лидер. - Режим больше не может рассчитывать на то, что другие будут способствовать его торговой и банковской деятельности... Режим уже не может рассчитывать в деле содействия проведения своих торговых и банковских операций".

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