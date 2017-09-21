США намерены призвать Россию оказывать большее давление на КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены призвать Россию делать больше в вопросе оказания давления на КНДР. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке министр финансов США Стивен Мнучин.
"Мы будем призывать Россию делать больше", - сказал руководитель ведомства. "Мы призываем все страны мира присоединиться к нам и прекратить все торговые и финансовые связи с Северной Корее", - добавил он.
Мнучин также пояснил, что новый указ президента США Дональда Трампа, расширяющий полномочия министерства финансов по оказанию давления на КНДР, не нацелен на Китай, а адресован всем государствам и институтам. "У меня состоялась очень продуктивная беседа с главой Народного банка Китая Чжоу [Сяочуанем]. Мы намерены работать вместе", - сказал он. "Это действие (подписание исполнительного указа - прим. ТАСС) адресовано всем, оно не адресовано преимущественно Китаю. Мы работаем с ними [с Пекином] в тесном сотрудничестве", - добавил руководитель американского минфина.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который наделяет министерство финансов расширенными полномочиями по оказанию санкционного давления на КНДР. В соответствии с документом, США будут применять меры в отношении финансовых институтов, в том числе американских, взаимодействующих с правительством КНДР или гражданами, действия которых могут быть выгодны Пхеньяну. Вводится 180-дневный запрет на посещение США самолетами и судами, которые ранее были в КНДР.