Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США намерены призвать Россию оказывать большее давление на КНДР

Международная панорама
21 сентября, 22:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

Министр финансов Стивен Мнучин призвал "все страны мира присоединиться к США и прекратить все торговые и финансовые связи" с Пхеньяном

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены призвать Россию делать больше в вопросе оказания давления на КНДР. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы будем призывать Россию делать больше", - сказал руководитель ведомства. "Мы призываем все страны мира присоединиться к нам и прекратить все торговые и финансовые связи с Северной Корее", - добавил он.

Смотрите также

Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки

Мнучин также пояснил, что новый указ президента США Дональда Трампа, расширяющий полномочия министерства финансов по оказанию давления на КНДР, не нацелен на Китай, а адресован всем государствам и институтам. "У меня состоялась очень продуктивная беседа с главой Народного банка Китая Чжоу [Сяочуанем]. Мы намерены работать вместе", - сказал он. "Это действие (подписание исполнительного указа - прим. ТАСС) адресовано всем, оно не адресовано преимущественно Китаю. Мы работаем с ними [с Пекином] в тесном сотрудничестве", - добавил руководитель американского минфина.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который наделяет министерство финансов расширенными полномочиями по оказанию санкционного давления на КНДР. В соответствии с документом, США будут применять меры в отношении финансовых институтов, в том числе американских, взаимодействующих с правительством КНДР или гражданами, действия которых могут быть выгодны Пхеньяну. Вводится 180-дневный запрет на посещение США самолетами и судами, которые ранее были в КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
2
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
3
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
4
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
5
США определились со стратегией развития отношений с Россией
6
Экс-судья ЕСПЧ: комитет министров СЕ превысил компетенцию в отчете по делу Навального
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама