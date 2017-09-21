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В Алжире ждут с визитом Медведева 10 октября

Международная панорама
21 сентября, 23:17 UTC+3 ООН 21, сентября. /ТАСС

Об этом глава МИД Алжира Абделькадер Мессахель сообщил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Алжира Абделькадер Мессахель заявил, что премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ожидают с визитом в Алжире 10 октября.

"Мы очень рады перспективе визита в Алжир премьер-министра Дмитрия Медведева 10 октября", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее о своем намерении посетить Алжир с визитом в октябре Медведев сообщил в поздравительной телеграмме, направленной в августе премьер-министру Алжира Ахмеду Уяхью в связи с его вступлением в новую должность. О возможном визите Медведева осенью в Алжир и Марокко информировали и в пресс-службе кабинета министров РФ.

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