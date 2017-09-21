Трамп назвал Эрдогана другом и заявил о близости двух стран

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана другом и оценил его руководство, несмотря на напряженность между странами в связи с инцидентом 16 мая возле резиденции посла Турции в США. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
"Эрдоган стал моим другом", - цитирует агентство его заявление, сделанное на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Я думаю, что теперь мы так близки, как никогда прежде", - добавил он.
После инцидента 16 мая возле резиденции посла Турции в США, когда произошли столкновения между сторонниками и противниками турецких властей, американский суд предъявил обвинение в адрес охранников Эрдогана. Их обвиняют в сговоре с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью. В начале сентября комитет Сената Конгресса США по ассигнованиям поддержал инициативу о запрете на поставки американскими властями оружия службе охраны президента Турции.
Анкара выступает в поддержку телохранителей турецкого лидера, обвиняя полицию Вашингтона в бездействии по отношению к демонстрантам, среди которых были сторонники Рабочей партии Курдистана. Деятельность этой организации запрещена как в Турции, так и в США.