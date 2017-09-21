Facebook создает новые способы выявления попыток РФ через соцсеть повлиять на выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Компания Facebook считает возможным выявить на платформе своей социальной сети рекламные объявления, размещенные россиянами с целью повлиять на ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Как говорится в опубликованном в четверг сообщении компании, для выявления будут использоваться новые методы и инструменты.

"Это возможно", - говорится в сообщении, составленном в виде вопросов и ответов. Один из вопросов касается возможности выявления дополнительных заказов на рекламу в Facebook, сделанных владельцами фиктивных учетных записей из России или иных зарубежных стран.

"Когда мы ведем поиск подобного вида нарушения, мы разбрасываем широкую сеть с целью идентифицировать активность, которая выглядит подозрительно. Однако это выливается в игру в кошки - мышки. Скверные игроки всегда используют изощренные методы, чтобы скрыть свою подноготную и замести следы, это ведет нас к тому, чтобы разрабатывать новые методы и более умную тактику, чтобы поймать их [с поличным]. Такими методами могут быть, например, компьютерное обучение, теория анализа данных и подготовленные эксперты-следователи", - пояснили в Facebook, добавив к перечисленным выше методам собственное внутреннее расследование.

Рассчитывает на помощь правительства США

"Те, кто проводит расследование от лица правительства [США], возможно, обладают полезной для нас информацией. Мы будем приветствовать любую информацию, которой власти пожелают с нами поделиться, чтобы помочь нам в нашем собственном разбирательстве", - добавили в компании.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015-го по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

Facebook, помимо создания обычных сообществ и учетных записей, предоставляет и рекламные услуги, которые заключаются в создании специальных аккаунтов под разные цели, к примеру, для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не имеет никакого отношения к якобы подававшимся россиянами заказам на рекламу в Facebook для влияния на предвыборную кампанию в США.