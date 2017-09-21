Генсек ООН и Порошенко обсудили ситуацию на Украине и выполнение минских соглашений

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял в четверг в штаб-квартире всемирной организации президента Украина Петра Порошенко, обсудив с ним ситуацию в стране и выполнение минских соглашений. Об этом сообщили в канцелярии генсека.
"Генеральный секретарь и президент обсудили ситуацию на Украине, в том числе гуманитарное положение на востоке [страны] и международные усилия по поиску решения конфликта в рамках Минских соглашений. Генеральный секретарь также поблагодарил усилия правительства в области реформ и призвал продолжать их", - говорится в коммюнике по итоге встречи.