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Facebook предоставит Конгрессу данные о попытках через соцсеть повлиять на выборы в США

Международная панорама
21 сентября, 23:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

По словам представителей компании, власти США должны "обладать необходимой информацией для того, чтобы донести до общественности полную картину" произошедшего во время выборов 2016 года

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Компания Facebook решила предоставить в распоряжение Конгресса США всю имеющуюся у нее информацию о финансировании извне рекламных объявлений в соцсети с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Facebook предоставила такие данные аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в связи с утверждениями о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США.

"Мы объявляем, что решили также поделиться [информацией об] этих рекламных объявлениях со следователями Конгресса", - отметили в соцсети. По словам ее представителей, власти США должны "обладать необходимой информацией для того, чтобы донести до общественности полную картину того, что произошло во время выборов 2016 года".

Это, по мнению Facebook, можно будет сделать только в случае, если "следователи получат доступ к секретной информации, а также данным от всех имеющих отношение к делу компаний и индустрий". "Мы хотим внести свой вклад, - указали в соцсети. - Конгресс является лучшим местом для того, чтобы использовать информацию, предоставляемую нами и другими [компаниями], с целью всеобъемлющего и полного информирования общественности".

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Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что компания направила спецпрокурору Мюллеру копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии, примененные для определения целевой аудитории. Согласно сведениям газеты, компания изначально поделилась с Конгрессом существенно меньшим объемом информации на этот счет. Отчасти это было обусловлено нежеланием мешать команде Мюллера. В Facebook опасались, что чрезмерное взаимодействие с Конгрессом чревато нарушением законов США в области неприкосновенности личной жизни граждан, писало издание.

Facebook и "российский след"

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не имеет никакого отношения к якобы подававшимся россиянами заказам на рекламу в Facebook для влияния на предвыборную кампанию в США.

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