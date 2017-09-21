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Трюдо заявил о неготовности Канады пока размещать миротворческую миссию в Африке

Международная панорама
21 сентября, 23:53 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС

Ранее премьер-министр заявлял, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после консультаций с администрацией США

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады пока не готово принять решение о размещении миротворческого контингента в Африке. Об этом в четверг заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Нью-Йорке после выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нам нужна комплексная оценка [ситуации] для принятия этого решения", - сказал он. По его словам, прежде чем отправлять канадский миротворческий контингент куда-либо, Оттава должна убедиться, что "это самое правильное решение, и именно здесь Канада может помочь".

Летом 2016 года правительство Канады заявило, что "в самое ближайшее время" готово разместить в Африке до 600 своих военнослужащих в рамках миротворческой миссии ООН. Среди возможных стран разные источники называли Демократическую Республику Конго, Южный Судан, Центральноафриканскую Республику и Мали, где сейчас находятся миротворцы из Франции. Сообщалось, что на участии Канады в миссии в Мали якобы еще в 2015 году настаивал бывший французский президент Франсуа Олланд.

Ранее Трюдо заявлял, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после консультаций с американской администрацией.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Трюдо, Джастин Олланд, Франсуа
Страны
ЦАР Мали Канада Франция Конго (ДРК) Южный Судан
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