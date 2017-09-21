Расходы Словакии на оборону в 2024 году возрастут до 2% ВВП

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Военный бюджет Словакии в 2024 году составит 2% национального ВВП. Об этом, как сообщило Словацкое радио, информировал в четверг министр обороны республики Петер Гайдош.
"Словакия достигнет уровня расходов 2% ВВП на оборону, как о том договорились государства - члены НАТО, в 2024 году, - отметил он. - Это на полпроцента ВВП больше, чем республика ныне тратит на эти цели".
В 2020 году словацкие военные расходы должны составить 1,6% ВВП.
При этом, как отметил министр, до 2030 года на строительство сухопутных войск предполагается направить €3,08 млрд. ВВС получит более €2,6 млрд, из которых €1,1 млрд пойдут на покупку или аренду сверхзвуковых истребителей западного производства.
Планы развития национальных ВС и наиболее значимых отраслей ВПК содержатся в подготовленных военном ведомством "Оборонной стратегии", "Военной стратегии" и "Долгосрочном плане развития обороны до 2030 года", сказал Гайдош.