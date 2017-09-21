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США и Марокко будут изучать причины терроризма

Международная панорама
21 сентября, 23:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

Представитель Госдепартамента отметил, что одна из целей инициативы - разработать методы выявления террористов еще до совершения ими атак

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. США и Марокко будут сопредседателями в специальной группе, занимающейся изучением причин терроризма. Об этом сообщил в четверг на брифинге в нью-йоркском Центре для иностранных журналистов посол по особым поручениям Натан Сэйлс, курирующий в Госдепартаменте США вопросы борьбы с терроризмом.

В рамках этой инициативы, по его словам, будут изучаться причины, толкающие людей в ряды террористов. "Сейчас все чаще встречаются люди, которые никогда не бывали в зоне конфликтов и не вступали в ряды террористических группировок, однако они совершают теракты, в которых гибнут люди, - отметил он. - Эти доморощенные террористы используют все, что попадется под руку от ножей до грузовиков, чтобы осуществлять нападения".

По словам Сэйлса, одна из целей инициативы - разработать методы выявления таких людей еще до того, как они совершат теракты.

Среди других инициатив по борьбе с международным терроризмом, отметил он, - меры по защите таких целей, как стадионы, культурные центры и другие места скопления людей, а также инициатива, нацеленная на выявление родственников террористов, склонных к радикальным действиям. "Мы хотим разработать методы, нацеленные на то, чтобы свести к минимуму угрозу радикализации таких людей", - отметил он.

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