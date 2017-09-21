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Эрдоган рассказал о том, как Турция и Россия будут обеспечивать безопасность в Идлибе

Международная панорама
21 сентября, 23:55 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 21, сентября. /ТАСС

По словам турецкого лидера, "русские обеспечивают безопасность за пределами Идлиба, а Турция будет делать это внутри провинции"

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АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Турция в рамках зоны деэскалации в Сирии будет обеспечивать безопасность в провинции Идлиб, а Россия - возле нее. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг в интервью агентству Reuters.

"Соглашение по зоне деэскалации было многообещающей идеей, в рамках которой русские обеспечивают безопасность за пределами Идлиба, а Турция будет делать это внутри провинции, - отметил турецкий лидер. - Это непростая задача. Мы обсудим с [президентом РФ Владимиром] Путиным дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы раз и навсегда уничтожить террористов и установить мир".

Ранее в среду Эрдоган заявил, что в понедельник рассчитывает поговорить с Путиным по телефону, а в четверг на следующей неделе намерен с ним встретиться. По словам президента Турции, он хотел бы обсудить с российским коллегой, в частности, ситуацию вокруг сирийского урегулирования и закупки в России зенитно-ракетных систем С-400.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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