США выделят еще $575 млн на гуманитарную помощь четырем странам Африки и Азии

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. США выделят дополнительно $575 млн на гуманитарную помощь Йемену, Южному Судану, Нигерии и Сомали. Об этом объявил в четверг в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН глава Агентства международного развития США Марк Грин.
"Дополнительную гуманитарную помощь со стороны США получат миллионы жителей, страдающих от голода и насилия в Йемене, Южном Судане, Нигерии и Сомали, - отметил он на брифинге. - И таким образом общая сумма средств, выделенных в виде гуманитарной помощи этим четырем государствам с начала текущего финансового года (завершится 30 сентября - прим. ТАСС), превысит $2,4 млрд". Текст его выступления распространил Госдепартамент, куда организационно входит агентство.
Эксперты ООН характеризуют сложившуюся ситуацию с нехваткой продовольствия в этих четырех странах "самым тяжелым гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны". Они подчеркивают, что более 20 млн человек там "подвергаются риску умереть от голода в ближайшие месяцы".