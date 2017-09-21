Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США выделят еще $575 млн на гуманитарную помощь четырем странам Африки и Азии

Международная панорама
21 сентября, 23:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, сентября. /ТАСС

Общая сумма средств, выделенных в виде гуманитарной помощи Йемену, Южному Судану, Нигерии и Сомали с начала текущего финансового года превысит $2,4 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. США выделят дополнительно $575 млн на гуманитарную помощь Йемену, Южному Судану, Нигерии и Сомали. Об этом объявил в четверг в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН глава Агентства международного развития США Марк Грин.

"Дополнительную гуманитарную помощь со стороны США получат миллионы жителей, страдающих от голода и насилия в Йемене, Южном Судане, Нигерии и Сомали, - отметил он на брифинге. - И таким образом общая сумма средств, выделенных в виде гуманитарной помощи этим четырем государствам с начала текущего финансового года (завершится 30 сентября - прим. ТАСС), превысит $2,4 млрд". Текст его выступления распространил Госдепартамент, куда организационно входит агентство.

Эксперты ООН характеризуют сложившуюся ситуацию с нехваткой продовольствия в этих четырех странах "самым тяжелым гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны". Они подчеркивают, что более 20 млн человек там "подвергаются риску умереть от голода в ближайшие месяцы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017
Страны
США Йемен Сомали Нигерия Южный Судан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
2
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
3
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООН
4
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
5
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Минобороны: с начала операции ВКС в Сирии от ИГ освобождено почти 90% территории страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама