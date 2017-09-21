Спецпосланник ООН: около 30 млн детей в мире были вынуждены покинуть свои дома

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Около 30 млн детей по всему миру не могут вернуться в свои дома из-за конфликтов, кризисов и стихийных бедствий. Об этом заявил в четверг журналистам в нью-йоркской штаб-квартире ООН бывший премьер-министр Великобритании, специальный посланник всемирной организации по вопросам образования Гордон Браун.
Как он указал, большинство несовершеннолетних, о которых идет речь, находится в Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане, Южном Судане, Уганде, Сомали и ЦАР. При этом, "10 млн из 30 млн детей были вынуждены покинуть не только свои дома, но и родные страны".
По оценкам Брауна, в общей сложности в мире "75 млн детей живут в условиях чрезвычайной ситуации и нуждаются в гуманитарной помощи". Как констатировал спецпосланник ООН, несовершеннолетние, оказавшиеся в таком положении, находятся в особой зоне риска. Они с большей вероятностью становятся жертвами эксплуатации, попадают в рабство, их чаще вынуждают вступить в браки со взрослыми, заниматься тяжелым трудом или участвовать в боевых действиях.
Браун отметил необходимость привлечения дополнительных средств в фонд "Образование не может ждать", который занимается проектами по обучению детей, оказавшихся в трудном положении из-за конфликтов или кризисов. По словам спецпосланника ООН, фонд аккумулировал к настоящему времени около $150 млн, однако этих средств недостаточно, чтобы реализовать все поставленные цели.