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ЕС проведет в 2018 году конференцию по помощи Сирии

Международная панорама
22 сентября, 0:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, сентября. /ТАСС

Федерика Могерини напомнила, что в апреле 2016 года на конференции в Брюсселе Евросоюз пообещал предоставить почти $10 млрд на помощь в восстановлении Сирии

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. ЕС проведет весной будущего года конференцию в Брюсселе по вопросам оказания помощи в восстановлении Сирии. Об этом заявила в четверг на встрече высокого уровня по Сирии верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.

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"Следует оценить, как мы можем понять помочь народу Сирии преодолеть один из самых мрачных периодов их истории, - отметила она. - Сирия должна найти путь выхода из конфликта. В апреле прошлого года на конференции в Брюсселе мы пообещали предоставить почти $10 млрд на помощь в восстановлении Сирии. Теперь настало время перейти от обещаний к их выполнению". Предстоящая конференция, по словам Могерини, "откроет возможности для всего международного сообщества продемонстрировать единство и подтвердить как наши финансовые обязательства, так и наличие у нас политической воли".

Могерини отметила, что за последние месяцы ситуация в Сирии изменилась к лучшему. "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) было вытеснено из многих районов, - отметила она. - Переговорный процесс в Астане позволил добиться снижения уровня насилия и создать зоны деэскалации".

"Этот процесс приобретет постоянный характер лишь в том случае, если он будет подкреплен политическим урегулированием конфликта. Долгосрочного мира в Сирии не удастся достичь без политического урегулирования", - заявила она.

По словам верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС, страны Европы "готовы оказывать содействие в зонах деэскалации, а также в освобожденных районах с тем, чтобы помощь доставлялась тем, кто в ней нуждается".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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