Мэй призовет ЕС вести переговоры по Brexit творчески и изобретательно

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что если переговорщики Лондона и Брюсселя подойдут творчески и с изобретательностью к дискуссиям по условиям выхода страны из состава ЕС, то и Соединенное Королевство, и европейское сообщество ждет оптимистичное будущее. Об этом глава британского правительства заявит в пятницу в итальянской Флоренции в программной речи по Brexit, выдержки из которой поступили в ТАСС из канцелярии британского премьера.

"Взоры всего мира направлены на нас. Если мы будем изобретательны и действовать творчески при формировании новых отношений, то, я уверена, мы сможем с оптимизмом смотреть в то будущее, которое способны будем создать для Соединенного Королевства и для ЕС", - считает глава британского кабмина.

По мнению британских политических аналитиков, речь, для произнесения которой Мэй выбрала знаменитую флорентийскую церковь XV века Санта-Мария-Новелла, призвана вдохнуть новую жизнь в оказавшиеся в тупике переговоры Лондона и Брюсселя. В канцелярии главы кабинета министров официально на этот счет не высказываются. Однако, как следует из выдержек речи, британский премьер призовет европейских коллег к более конструктивному подходу.

Новая глава в истории Европы

"Если мы сможем сделать это [достичь итогового соглашения, выгодного обеим сторонам], то тогда будет написана новая глава европейской истории, - полагает Мэй. - Она запомнится не только разногласиями, которые у нас были, но и дальновидностью, которую мы продемонстрировали, не только проблемами, которые стояли перед нами, но и проявленной изобретательностью для их преодоления, не отношениями, которые завершились, а новым начавшимся партнерством".

При этом британский премьер намерена обратить внимание на то, что от результатов дискуссий будет зависеть благополучие "не только живущих сегодня людей, но и будущего поколения". Именно поэтому, уверена Мэй, от обеих сторон требуется "повышенная ответственность".

Перед тем как вылететь в Италию, Мэй пошла на довольно редкий шаг: собрала весь свой кабинет и в течение двух с половиной часов обсуждала основные тезисы будущего выступления. По оценке телерадиовещательной корпорации Би- би-си, члены правительства продемонстрировали единство, сплотившись вокруг премьера. Так, журналисты обратили внимание на то, что глава МИД Борис Джонсон и министр финансов Филип Хаммонд, которые занимают диаметрально противоположные позиции по отношению к переговорному процессу, вышли из канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит вместе, улыбаясь и что-то обсуждая.

Щедрое предложение Лондона

По словам источника Би-би-си, британский премьер намерена сделать щедрое предложение по поводу счета за выход из ЕС. Европейские переговорщики требуют от Великобритании сначала договориться о сумме, которую придется заплатить за прекращение членства в ЕС, и только потом приступать к обсуждению формата их будущих торговых отношений. По информации Би-би-си, Мэй в пятницу может заявить о том, что ни одна из стран ЕС не понесет до 2020 года дополнительных расходов в связи с Brexit.

Как написала ранее газета Financial Times, при подобном раскладе Лондону придется покрыть дефицит в бюджете ЕС в размере €20 млрд, который возникнет в 2019 году в связи с тем, что Великобритания покинет сообщество и перестанет осуществлять прямые перечисления Брюсселю. Правительство называет эти расчеты спекуляциями, но даже они в несколько раз меньше той суммы, которую в Брюсселе, по сообщениям СМИ, намереваются получить от Великобритании за "развод".

Почему Флоренция?

Даунинг-стрит не поясняет, почему для произнесения столь важной речи Мэй выбрала именно Апеннины, остановив выбор на административном центре области Тоскана. Суммируя те версии, которые излагают британские СМИ, мотивацию Мэй можно объяснить сразу несколькими факторами как практического характера, так и символического значения.

С одной стороны, ни Лондон, ни Брюссель не подходят для такого выступления, так как не являются нейтральной территорией. Во-вторых, политики двух важнейших стран ЕС - Германии и Франции - сейчас полностью заняты внутренними заботами. В ФРГ это грядущие выборы в Бундестаг, а во Франции - масштабные акции протеста против трудовой реформы президента Эмманюэля Макрона.

Италия же сыграла важную роль в становлении предшественника ЕС, Европейского экономического сообщества, став в 1957 году одним из его государств-основателей. А Флоренция в Средние века была известна не только как колыбель итальянского Возрождения, но и как родина известных на весь мир торговцев. Ведь именно будущие торговые отношения с ЕС - один из важнейших приоритетов Великобритании на дискуссиях с сообществом.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по определению тех условий, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в европейском сообществе победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.