Американский политолог назвал пути для восстановления отношений РФ и США

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Депутатская группа Госдумы по связям с Конгрессом США в четверг провела встречу с американским политологом, экс-советником президента США Джорджа Буша - младшего по России Томасом Грэмом, который поделился своим видением взаимоотношений между РФ и США и назвал первые возможные шаги для их восстановления.

По мнению Грэма, слова которого приводит думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, Россия и США могут выстроить более тесное сотрудничество, но это долгий и трудоемкий процесс, требующий интенсивной работы. В этом направлении "не будет легких решений", полагает он. Грэм считает, что обеим сторонам нужно примириться с тем, что у России свои ценности, а у США свои, и перестать выяснять, какая из стран лучше. Вместо этого "разумнее приложить усилия для поиска точек соприкосновения и для начала работы над общими проблемами", уверен эксперт.

В качестве первого шага для понижения градуса недоверия Грэм предлагает изменить риторику и начать уважительно говорить друг о друге. "Сейчас идет взаимная демонизация, создается образ врага России в США и США в России", - констатировал он. Конгрессмены и депутаты, по мнению Грэма, могли бы стать примером "тактичного поведения, исключающего резкие негативные оценки".

На вопрос координатора депутатской группы по связям с Конгрессом США Инги Юмашевой о возможных путях активизации парламентской дипломатии Грэм назвал несколько сенаторов и конгрессменов, с которыми, по его мнению, можно начать диалог. По словам Юмашевой, "парламентская дипломатия - это важное и перспективное направление, которое может стать действенным каналом коммуникации между Россией и США". Она подтвердила, что депутатская группа Госдумы по связям с Конгрессом США намерена активно работать в этом направлении. "Многие депутаты проявляют инициативу и заинтересованность в том, чтобы заниматься вопросами выстраивания двусторонних отношений", - отметила Юмашева.