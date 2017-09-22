Участники министерской встречи по Сирии приняли совместное заявление из пяти пунктов

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Участники министерской встречи по Сирии, которая состоялась 18 сентября на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН, приняли совместное заявление из пяти пунктов, которые, по их мнению, должны определить дальнейшие усилия по сирийскому урегулированию. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в четверг пресс-службой Госдепа.

"Есть только политическое решение сирийского кризиса путем выполнения резолюции 2254 СБ ООН. Министры подчеркнули уверенную поддержку усилиям спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, <...> а также эффективному участию в переговорах представителей сирийской оппозиции", - говорится в первом пункте документа. "Поддержка восстановления и реконструкции Сирии зависит от заслуживающего доверия политического процесса, ведущего к передаче власти, которую могло бы поддержать большинство народа Сирии", - отмечается во втором пункте.

"Зоны деэскалации и другие инициативы по прекращению огня помогают заложить основу для политического решения. Министры приветствовали прогресс, достигнутый в результате астанинского процесса, параллельного процесса в юго-западной Сирии инициированного в результате договоренностей между США, Иорданией и Россией, процесса в Восточной Гуте (пригород Дамаска - прим. ТАСС) и Северном Хомсе, которому содействовали Египет и РФ. Достигнутый прогресс должен способствовать быстрому и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи во все регионы страны. Министры также подчеркнули приверженность территориальной целостности Сирии", - отмечается в третьем пункте.

Четвертый пункт подчеркивает необходимость разгрома террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ), в пятом говорится о том, что "ситуация в Ираке является крайне важной для обеспечения стабильности в Сирии".

Во встрече по Сирии приняли участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министры иностранных дел Великобритании, Франции, Дании, Германии, Италии, Иордании, Турции, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Канады, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

На вопрос о том, почему на данную встречу не были приглашены представители России, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд в понедельник не дал прямого ответа, указав лишь, что в ней "участвовали представители государств, разделяющих взгляды на цели в САР, которые состоят в уничтожении ИГ, в стабилизации обстановки и продвижении к созданию независимой Сирии".