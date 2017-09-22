Представитель ООН отметила работу США и РФ по ликвидации химического оружия в Сирии

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Договоренность России и США о ликвидации химического оружия в Сирии стала ярким примером успешного международного сотрудничества. Об этом заявила в четверг высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия и осуществления санкционных режимов.

"В Сирийской Арабской Республике (САР) вследствие успешного взаимодействия Российской Федерации и Соединенных Штатов страна ликвидировала задекларированный арсенал химического оружия под надзором ООН и в условиях беспрецедентного международного сотрудничества", - указала Накамицу.

Вместе с тем представитель ООН отметила: "К сожалению, мы продолжаем находить свидетельства применения в военных целях отравляющих веществ, как мы определили, их осуществили правительство САР и ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)". Накамицу подчеркнула, что "все, кто применял химическое оружие, должны понести ответственность".

В сентябре 2013 года была принята резолюция Совета Безопасности ООН об уничтожении химического оружия в Сирии, и в течение 2014 года оттуда было вывезено и ликвидировано 1200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.