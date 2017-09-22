Глава МИД Турции: борьба с террористами в Сирии не должна затрагивать мирное население

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что надо более аккуратно подходить к борьбе с террористами в Сирии, поскольку бомбардировки их позиций негативно отражаются на гражданском населении.

"Нам нужно победить террористов, однако в городах, где проживают мирные жители, нужно быть очень осторожными, чтобы это не могло затронуть гражданское население, - сказал журналистам глава МИД Турции по итогам министерской встречи по сирийскому урегулированию на 72-й сессии Генассамблеи ООН. - Нужно уничтожать террористов одного за одним, а не осуществлять бомбардировки, наши рабочие группы должны работать тщательно для этого".

"Нам необходимо победить "Исламское государство" (запрещенная в РФ группировка - прим. ТАСС) и другие террористические организации, чтобы вернуть стабильность в регионе, это очень важно для всех нас, в том числе для Турции и России", - добавил он.