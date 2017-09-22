Чавушоглу заявил, что Эрдоган рассчитывает скоро встретиться с Путиным

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что президент Тайип Эрдоган рассчитывает в скором времени встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Очень скоро", - сказал он журналистам на полях сессии ГА ООН, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча двух лидеров.

"Хорошо, что лидеры довольно часто встречаются и обсуждают двусторонние вопросы и региональную проблематику. Удается много достичь благодаря такому диалогу, - отметил Чавушоглу. - Президент Эрдоган очень заинтересован во встрече с Владимиром Путиным".