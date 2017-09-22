Постпред США при ООН считает, что КНДР ощущает воздействие введенных против нее санкций

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. КНДР ощущает на себе воздействие введенных против нее санкций, и новый указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, стал дальнейшим шагом по оказанию давления на Пхеньян. Об этом заявила в четверг во время пресс-брифинга в Нью-Йорке постпред США при ООН Никки Хейли.

"Если посмотреть на уже введенные санкции, то Северная Корея ощущает их [воздействие]", - указала Хейли. "Мы слышим о длинных очередях на топливозаправочных станциях [в КНДР], имеет место резкое сокращение доходов, и это означает, что санкции работают", - добавила постпред, заявив, что новый указ президента является "дальнейшим шагом" по оказанию на Пхеньян давления.

По ее словам, теперь, если "кто-то намеревается поддерживать Северную Корею, то он должен быть готов, что санкции введут и против него". Постпред заявила, что это касается всех государств, которые "продолжат вести бизнес" с Пхеньяном, включая КНР. "Если Китай будет вести бизнес с Северной Корей, то это [санкции] коснется и его", - отметила Хейли.

Постпред также в очередной раз подчеркнула, что власти США, полагаясь в первую очередь на санкции и дипломатические усилия, не исключают любых вариантов решения проблемы КНДР, в том числе военных. "Существует множество военных вариантов, которые могут быть применены", - указала она. "Война - это последнее, чего желает кто-либо из нас", - отметила Хейли. "Но если Северная Корея по какой-то причине атакует США или наших союзников, Соединенные Штаты ответят на это", - подчеркнула она.

В четверг Трамп подписал указ, который наделяет министерство финансов США расширенными полномочиями по оказанию санкционного давления на КНДР. В соответствии с документом, США будут применять меры в отношении финансовых институтов, в том числе американских, взаимодействующих с правительством КНДР или ее гражданами, действия которых могут быть выгодны Пхеньяну. Вводится 180-дневный запрет на посещение США самолетами и судами, побывавшими на территории КНДР.