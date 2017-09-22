Де Мистура положительно оценил встречу по Сирии на полях ГА ООН

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура положительно оценил проходящую на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу высокого уровня по Сирии.

"Это очень хорошая встреча", - сказал дипломат журналистам, выходя из зала.

Встреча была созвана по инициативе Евросоюза, Россию на ней представлял заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов.