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Хейли: США будут действовать вне СПЧ ООН, если он не будет реформирован

Международная панорама
22 сентября, 1:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 22, сентября. /ТАСС

По словам постпреда США при ООН, "в состав совета для повышения его эффективности и для того, чтобы США остались в нем, надо ввести страны более высокого качества"

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. США оставляют за собой право действовать в дальнейшем самостоятельно, если Совет по правам человека (СПЧ) ООН не будет реформирован. Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Она сообщила, что обсуждала данную тему с главами МИД Великобритании и Нидерландов. "Мы говорили о том, что Совет должен реально отражать свое название, что в его составе продолжает оставаться много плохих игроков, о чем уже высказывались президент [США Дональд Трамп] и вице-президент [США Майкл Пенс]. В состав совета для повышения его эффективности и для того, чтобы США остались в нем, надо ввести страны более высокого качества", - утверждала Хейли, не объяснив, что она понимает под таким определением.

"Если мы не увидим таких изменений с СПЧ, то мы продолжим защищать права человека, но будем делать это самостоятельно, если придется", - заявила постпред.

Во вторник США, Великобритания и Нидерланды выступили с совместным заявлением, в котором потребовали проведения срочных реформ СПЧ под предлогом того, что в его состав избираются "серийные нарушители" прав человека. Три страны призвали другие государства - члены ООН начать работу над реформой СПЧ уже в этом году. В среду на дебатах в Совете Безопасности ООН госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Совет не имеет права так называться, потому что в него входят государства, которые "занимаются дискредитацией" ценностей ООН.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов в интервью ТАСС выразил мнение, что США, призывая к срочному реформированию СПЧ ООН, пытаются превратить его в механизм, обслуживающий американские интересы. При этом он сомневается, что инициатива Вашингтона найдет широкую поддержку у государств - членов ООН.

СПЧ был создан в 2006 году на замену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН путем прямого тайного голосования. В последние месяцы США резко критикуют деятельность этого органа ООН за то, что он слишком сосредоточен на Израиле и его оккупационной деятельности в Палестине. 14 марта журнал "Форин полиси" сообщил, что США могут покинуть СПЧ, если его руководство не начнет реформу подотчетных структур.

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Пенс, Майкл (Майк) Гатилов, Геннадий Михайлович
Страны
США Нидерланды Великобритания
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