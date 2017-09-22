Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДР

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны.
Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР. По словам главы Ким Чен Ына, которые приводит агентство Reuters, Пхеньян рассматривает использование "беспрецедентно жестких в истории мер" в ответ на это "самое свирепое объявление войны в истории".
Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного Пхеньяном курса на развитие ракетно-ядерной программы. "Слова Трампа не напугали, но убедили меня в том, что выбранный мной путь единственно правильный", - сказал Ким Чен Ын, пообещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.
"Сейчас я много размышляю над тем, какого ответа он ждал, выступив с такими эксцентричными заявлениями. На что бы он ни рассчитывал, наш ответ превзойдет его ожидания. Я обязательно приручу этого психически нездорового старика огнем", - цитирует слова Ким Чен Ына агентство Yonhap.