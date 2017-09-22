Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД КНР высказался за поддержание диалога с КНДР

Международная панорама
22 сентября, 1:37 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

По словам Ван И, "Китай полагает, что резолюции Совбеза по ядерной проблеме КНДР следует в полной мере выполнять"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай выступает за выполнение резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, касающихся КНДР, при поддержании диалога с Пхеньяном. Об этом глава МИД КНР Ван И заявил в четверг на заседании Совбеза по вопросу нераспространения ядерного оружия и осуществления санкционных режимов.

"Китай без устали работал над урегулированием кризиса вокруг ядерной проблемы КНДР", - указал Ван И. "Китай полагает, что резолюции Совбеза по ядерной проблеме КНДР следует в полной мере выполнять", - подчеркнул он. Глава МИД добавил, что "применяя санкции, также важно добиваться продолжения переговоров" с Пхеньяном.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ван И
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДР
2
Трамп расширил полномочия минфина США по введению новых санкций против КНДР
3
В Красноярске медведь загнал мужчину на дерево
4
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
5
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России
6
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама