Глава МИД КНР высказался за поддержание диалога с КНДР

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай выступает за выполнение резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, касающихся КНДР, при поддержании диалога с Пхеньяном. Об этом глава МИД КНР Ван И заявил в четверг на заседании Совбеза по вопросу нераспространения ядерного оружия и осуществления санкционных режимов.

"Китай без устали работал над урегулированием кризиса вокруг ядерной проблемы КНДР", - указал Ван И. "Китай полагает, что резолюции Совбеза по ядерной проблеме КНДР следует в полной мере выполнять", - подчеркнул он. Глава МИД добавил, что "применяя санкции, также важно добиваться продолжения переговоров" с Пхеньяном.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.