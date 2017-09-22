Глава МИД КНР высказался за поддержание диалога с КНДР

Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДРМеждународная панорама 22 сентября, 1:34
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 22 сентября, 0:28
Трамп расширил полномочия минфина США по введению новых санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 23:59
Гендиректор петербургского "Динамо": судейство в матче с "Зенитом" было непредвзятымСпорт 21 сентября, 23:57
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООНПолитика 21 сентября, 23:31
UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 годаСпорт 21 сентября, 23:24
Тренер: игроки "Адмирала" рано поверили в победу над "Спартаком" в матче КХЛСпорт 21 сентября, 22:49
Тренер "Арарата" Григорян назвал безумными болельщиков ФК "СКА-Хабаровск"Спорт 21 сентября, 22:44
Футболист ПСЖ Неймар извинился перед одноклубниками за инцидент с КаваниСпорт 21 сентября, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай выступает за выполнение резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, касающихся КНДР, при поддержании диалога с Пхеньяном. Об этом глава МИД КНР Ван И заявил в четверг на заседании Совбеза по вопросу нераспространения ядерного оружия и осуществления санкционных режимов.
"Китай без устали работал над урегулированием кризиса вокруг ядерной проблемы КНДР", - указал Ван И. "Китай полагает, что резолюции Совбеза по ядерной проблеме КНДР следует в полной мере выполнять", - подчеркнул он. Глава МИД добавил, что "применяя санкции, также важно добиваться продолжения переговоров" с Пхеньяном.
СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.