Тиллерсон: Иран хочет сохранить возможность возобновить разработку ядерного оружия

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Иран пытается сохранить возможность возобновить в случае необходимости ядерные военные разработки. Это утверждал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия.

Как заявил шеф американской дипломатии, Иран "находился на собственном пути к разработке ядерного оружия". "Создается впечатление, что Иран изо всей силы стремится сохранить возможность возобновить такую работу в будущем, спонсируя международный терроризм, разрабатывая ракетные системы, способные доставлять ядерные боезаряды и дестабилизируя соседей в <...> стремлении к региональной гегемонии", - сказал Тиллерсон.

"Коллективная ответственность реагирования на такие вызовы в сфере нераспространения потребует от всех нас большего. <...> Будучи сильными суверенными нациями, мы должны работать в двустороннем, региональном и международном форматах, чтобы остановить волну распространения", - убежден руководитель внешнеполитического ведомства США.

Постоянная пятерка Совета Безопасности ООН и Германия согласовали с Ираном в июле 2015 года Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны нынешнего президента США Дональда Трампа. Он сообщил в среду, что уже принял решение насчет дальнейших действий в отношении СВПД. Трамп не стал его оглашать, а постпред США при ООН Никки Хейли уточнила, что речь не обязательно идет о предстоящем выходе Вашингтона из СВПД.