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Замглавы МИД: Великобритания продолжит выполнять обязательства по ядерной сделке с Ираном

Международная панорама
22 сентября, 1:58 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

Британский дипломат призвал другие страны последовать примеру Лондона

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Лондон продолжит выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и призывает другие страны последовать его примеру. Об этом заявил заместитель главы МИД Великобритании по вопросам Азии и стран Тихоокеанского региона Марк Филд, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия.

"Британское правительство продолжит выполнять свои обязательства в рамках этой сделки, и мы призываем другие страны сделать то же самое", - сказал дипломат. "Иран должен делать то же самое, чтобы у нас была уверенность в мирном характере его ядерной программы", - добавил он.

"СВПД продемонстрировал свою успешность, ограничив ядерный потенциал Ирана, который свернул свою ядерную программу, а МАГАТЭ получила беспрецедентный доступ (на иранские ядерные объекты - прим. ТАСС)", - заметил Филд.

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В то же время он подверг критике ракетную программу Тегерана. "Хотя СВПД избавил от одной ситуации риска, другие остаются. Иран продолжает играть дестабилизирующую роль в своем регионе, и его испытания баллистических ракет противоречат резолюции СБ ООН 2231. Иран должен уважать решения этого совета и прекратить эту деятельность", - сказал Филд.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашение об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой СБ ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Так, 19 сентября, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, он назвал соглашение по ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, заявив, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон 20 сентября в Нью-Йорке выразил мнение, что аннулировать сделку с Ираном "будет ошибкой". Он предложил дополнить соглашение положениями, касающимися ракетной деятельности страны, а также рестрикциями в отношении Тегерана после 2025 года.

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