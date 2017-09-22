Глава МИД Южной Кореи призвала КНДР вернуться на правильную сторону истории

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. КНДР должна вернуться на правильную сторону истории и отказаться от своей ракетно-ядерной программы. С таким заявлением глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва выступила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия.

"КНДР должна понять, что новые провокации приведут лишь к большей международной изоляции и усилению экономического давления, что вызовет крах режима. Отказ от ядерного оружия - единственный путь к безопасности и стабильности для Севера", - считает дипломат. Она подтвердила приверженность Сеула Договору о нераспространении ядерного оружия и готовность сотрудничать в этой области с международными партнерами.

По словам министра, за прошедший год Пхеньян провел два ядерных и 24 ракетных испытания, в этом году - еще один ядерный тест и 19 пусков ракет. Это означает, что КНДР запускает две ракеты каждый месяц, указала Кан Гён Хва. Она поблагодарила ООН и мировое сообщество за непримиримую позицию по КНДР, выраженную в девяти резолюциях Совета Безопасности о санкциях против Пхеньяна. Эти ограничения - лишь попытка принуждения Пхеньяна к диалогу, а не средство разрушения КНДР, отметила дипломат.

"КНДР будет пытаться использовать наши слабые места, противостоять решениям Совета Безопасности. Поэтому мы должны быть едины в реализации станционного режима. Нужно дать Пхеньяну сигнал о том, что он заплатит болезненно и сполна за свои провокации, а ядерная программа никогда не будет принята мировым сообществом", - заявила министр.

"Я хочу закончить выступление посланием к КНДР, которое, я уверена, разделяют и члены СБ: "Вернитесь на правильную сторону истории", - подытожила Кан Гён Хва.

Совет Безопасности ООН провел в четверг министерские дебаты по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения и осуществления санкционных режимов. Основное внимание на встрече, которая состоялась по инициативе США, уделялось ситуации на Корейском полуострове, ядерной сделке с Ираном и химическому разоружению Сирии.