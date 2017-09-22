Глава МИД КНДР заявил о возможности нового испытания водородной бомбы

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Пхеньян может рассмотреть возможность нового испытания водородной бомбы в ответ на агрессивную политику США. Как сообщило в пятницу агентство Yonhap, об этом глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил в ответ на вопрос о том, какие "беспрецедентно жесткие меры" в своем заявлении имел в виду северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом [океане]", - привело его слова Yonhap. При этом в сообщении не уточняется, в каком именно районе может быть проведено испытание. Впрочем, глава дипломатического ведомства отметил, что соответствующие решения принимает лидер страны. "Мы не имеем представления, какие действия могут быть предприняты, поскольку приказ о них отдает лидер Ким Чен Ын", - сказал он.

Вопрос к главе внешнеполитического ведомства КНДР связан с опубликованным ранее в пятницу заявлением Ким Чен Ына, в котором северокорейский лидер сравнил заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики с объявлением войны и назвал его "лаем испуганной собаки". В ответ на такую политику Вашингтона он пообещал рассмотреть "ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого", чтобы "укротить огнем" "сумасшедшего американского старика".

Ли Ён Хо находится в Нью-Йорке, где в эти дни проходит Генеральная Ассамблея ООН. По расписанию, он должен был выступить с трибуны в четверг, однако перенес свою речь на 23 сентября.